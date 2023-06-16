Акула довела женщину до панической атаки Daily Mirror: акула в Испании распугала посетителей пляжа и попала на видео

Фото: Michele Westmorland/Danita Delimont/Global Look Press

Акула подплыла к берегу вблизи испанского города Аликанте и распугала посетителей пляжа, сообщает Daily Mirror. Животное довело одну из отдыхающих женщин до панической атаки. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

На запись попал момент, как спасатели призывали купальщиков побыстрее выйти из воды. Одна из отдыхающих поняла, что акула находится рядом с ней, и пережила паническую атаку. Другие люди помогли ей выбраться на берег.

Предположительно, панику вызвала голубая акула длиной около 2,1 метра. Полиция и спасатели искали хищницу, но найти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что 8 июня тигровая акула убила россиянина на пляже в Хургаде. Трагедия произошла в 30 метрах от берега, ее свидетелями стало множество людей. Жертве никто не успел помочь. По словам очевидцев, акула затащила молодого человека под воду и растерзала буквально за 20 секунд. Позже ее поймали.

Ранее стало известно, что власти Египта собрались мумифицировать и выставить в музее акулу, которая съела 23-летнего россиянина. На данный момент тушу акулы уже бальзамируют в Институте морских наук и заповедников Красного моря.