Актер Иван Охлобыстин приехал в Донецк

Российский актер Иван Охлобыстин прибыл в ДНР, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на общественную организацию «Молодая Республика». Отмечается, что актер пообщался с военными корреспондентами и фотокорреспондентами республики, а также пожелал здоровья местным жителям. Также отмечается, что в ноябре 2016 года Охлобыстин получил паспорт гражданина ДНР.

Иван Охлобыстин — последовательный сторонник ДНР. Неоднократно бывал в Донецке, высказывался в поддержку населения Донбасса. В конце 2014 года представил в столице Республики свою новую киноленту «Иерей-сан, — отметили в агентстве.

Ранее Охлобыстин высказался о звездах шоу-бизнеса, покинувших Россию из-за событий на Украине. Он заявил, что не вправе осуждать тех деятелей культуры, которые решили покинуть страну после начала спецоперации. Актер добавил, что никогда не уедет из РФ и хочет умереть на Родине. По словам Охлобыстина, русские эмигранты за границей производили на него «тягостное, депрессивное впечатление».