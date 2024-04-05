Актриса Вера Чехова умерла в Берлине

Фото: IMAGO/Stephan Wallocha/Global Look Press

Вера Чехова

Актриса Вера Чехова умерла в Берлине в возрасте 83 лет, некролог опубликовала газета Zeit со ссылкой на близких артистки. Актриса родилась в семье врача Вильгельма Руста и актрисы Ады Чеховой, которая была дочерью режиссера и драматурга Михаила Чехова, племянника писателя Антона Чехова.

Чехова снялась более чем в 100 проектах, среди которых «Врач из Сталинграда», «Утром в понедельник», «Место преступления» и «Одно дело на двоих». В конце 1990-х оставила актерскую карьеру, сосредоточившись на режиссуре.

В 1984-м Вера вместе со своим супругом Вадимом Гловна сняла документальный фильм «Чехов в моей жизни». В браке у них родился ребенок. В 2012 году Гловна скончался, позднее Чехова вышла замуж за продюсера Петера Пашека.

Ранее, 28 марта, заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни. Он исполнил более 100 ролей в театре и кино, в числе его работ персонаж Николая Гросмана в сериале «Молодежка».

25 марта из жизни ушел актер Александр Карпухов, сыгравший в сериале «Убойная сила», ему было 50 лет. Он также мог запомниться российскому зрителю по роли полицейского в фильме «Елки лохматые». Кроме того, актер снимался в эпизодах сериалов «Агент национальной безопасности», «Агентство НЛС» и других.