https://static.news.ru/photo/d355e35c-1eaf-11ea-93fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Emilio Rappold/dpa/Global Look Press

В испанском Мадриде прошла акция против климатических изменений, которую организовали экоактивисты из движения Extinction Rebellion.

Молодые люди собрались перед выставочным комплексом Ifema, где шла климатическая конференция COP25. На встрече присутствуют представители 196 стран. Однако переговоры идут крайне сложно. Переговорщики не могут согласовать итоговое заявление.

Активисты решили продемонстрировать своё недовольство, пригнав к воротам комплекса машину с конским навозом. Молодые люди вывалили его там же. Представитель Extinction Rebellion Ронан Мак Нерн заявил, что четырёхградусное потепление грозит миллиардом смертей, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, активисты из французской экологической ассоциации ANV-COP21 провели акцию против «климатического и социального бездействия правительства» на парижской площади Трокадеро. Митингующие, которых было около сотни, держали в руках перевёрнутые вниз головой портреты президента Франции Эммануэля Макрона.