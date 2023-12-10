Активисты превратили Большой канал в Венеции в болото Активисты Extinction Rebellion окрасили воду канала Венеции в зеленый цвет

Фото: twitter.com/ExtinctionR

Экоактивисты Extinction Rebellion окрасили воды Гранд-канала Венеции в зеленый цвет, сообщается на странице движения в Twitter (X). Таким образом они отреагировали на итоги конференции ООН об изменении климата (COP28).

Сегодня в Италии активисты движения Extinction Rebellion осудили очередную неудачу COP28 в борьбе с климатическим кризисом, — сказано в публикации.

Активисты использовали безвредную флуоресцентную краску, и спустя несколько часов воды вернулись в свое прежнее состояние. Кроме того, участники акции развернули на мосту Риальто транспарант с надписью «COP28: пока правительство говорит, мы висим на волоске». Согласно заявлению движения, пока политики ведут обсуждения, активисты подсчитывают ущерб и «число жертв непрекращающихся наводнений и пожаров».

Мэр Венеции в свою очередь назвал демонстрантов эковандалами и призвал наказать их. Аналогичные акции прошли и в других итальянских городах — Риме, Милане, Турине и Болонье.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула генсека НАТО Йенса Столтенберга в том, что он во время выступления на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае не стал упоминать о катастрофических последствиях теракта на «Северных потоках» для экологии Скандинавских стран. Она отметила, что генсек Альянса также не упомянул об усилиях НАТО по разрушению цепочек поставок природного газа из России своим партнерам, который является самым экологичным из углеводородных источников энергии c минимальным объемом эмиссии.