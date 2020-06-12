Активисты повредили несколько статуй в Нидерландах

Группа выступающих против расизма активистов разрисовала красной краской несколько статуй и стены центра современного искусства Витте-де-Вит в Роттердаме в Нидерландах.
Об этом пишет издание NL Times. В частности, пострадали статуи голландского адмирала Вест-Индской Компании, участника 80-летней войны в Нидерландах Пита Питерсона Хайна и анти-исламского политического деятеля XX века Пима Фортейна.
На постаменте первого активисты написали слова «убийца» и «вор». В своём Instagram группа объяснила свой поступок тем, что именно Хайн обеспечивал торговлю и перевозку рабов из Африки через Атлантический океан.
Убийца и вор, который крал у обществ по всему миру. Хайну не место на постаменте, потому что Хайн никогда не был героем, — говорится в сообщении.
В свою очередь Фортейн, по мнению активистов, был первым в стране «явным воплощением гей-национализма». Согласно сообщению, оставленному группой в соцсети, Фортейн при жизни использовал тему прав ЛГБТ-сообщества для оправдания исламофобии,
Не воздавайте честь расизму, — написали они на его статуе.
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