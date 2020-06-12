Активисты повредили несколько статуй в Нидерландах

https://static.news.ru/photo/74ef7b28-acb9-11ea-8c53-fa163e074e61_660.jpg Фото: JosBosboom/twitter.com

Группа выступающих против расизма активистов разрисовала красной краской несколько статуй и стены центра современного искусства Витте-де-Вит в Роттердаме в Нидерландах.

Об этом пишет издание NL Times. В частности, пострадали статуи голландского адмирала Вест-Индской Компании, участника 80-летней войны в Нидерландах Пита Питерсона Хайна и анти-исламского политического деятеля XX века Пима Фортейна.

На постаменте первого активисты написали слова «убийца» и «вор». В своём Instagram группа объяснила свой поступок тем, что именно Хайн обеспечивал торговлю и перевозку рабов из Африки через Атлантический океан.

Убийца и вор, который крал у обществ по всему миру. Хайну не место на постаменте, потому что Хайн никогда не был героем, — говорится в сообщении.

В свою очередь Фортейн, по мнению активистов, был первым в стране «явным воплощением гей-национализма». Согласно сообщению, оставленному группой в соцсети, Фортейн при жизни использовал тему прав ЛГБТ-сообщества для оправдания исламофобии, передаёт РИА Новости.

Не воздавайте честь расизму, — написали они на его статуе.

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