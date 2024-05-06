Активисты попытались облить австрийского министра фальшивой кровью OE24: активисты плеснули в австрийского министра Эдтштадлер фальшивой кровью

Фото: IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

Каролина Эдтштадлер

Активисты попытались облить министра по вопросам Евросоюза и Конституции Австрии Каролину Эдтштадлер фальшивой кровью, сообщил телеканал OE24. Главе ведомства удалось увернуться. Уточняется, что инцидент произошел в Вене перед зданием Академии наук, где приходила конференция по антисемитизму.

Министру удалось увернуться, и фальшивая кровь ее не затронула, <...> она потрясена, — сообщил телеканал.

По информации телеканала, активист выплеснул краску не только на министра, но и на других участников конференции. В дело пришлось вмешаться сотрудникам полиции.

Позорно, что конференция в Австрии, посвященная международному взаимодействию в борьбе с антисемитизмом, больше не может проводиться без охраны полиции, — заявила Эдтштадлер.

Ненависть к евреям в Австрии демонстрирует «уродливое лицо» среди белого дня, добавила министр. По ее словам, власти не собираются мириться с подобной обстановкой дел в стране.

Ранее сообщалось, что в Польше климатические активисты в Международный женский день облили оранжевой краской памятник Варшавской русалке на Вислинских бульварах. По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов задержали двух девушек почти сразу.