Активисты «Миротворца» поглумились над смертью Леонида Куравлёва

Активисты украинского сайта «Миротворец» прокомментировали смерть российского актёра Леонида Куравлева, заявив, что стало «одним оккупантом меньше». Сообщение было опубликовано в Тelegram-канале ресурса.

На Московии одним оккупантом меньше. Кто-то, может, уже и забыл, но чистилище будет помнить и напоминать следующим поколениям ещё очень долго, какой скотиной была эта особа, — говорится в сообщении.

На Украине народного артиста обвиняют в подписании коллективного обращения в поддержку позиции президента России по Крыму.

В настоящее время официальный сайт «Миротворец» заблокирован на территории России. Портал был создан в 2014 году. Там размещается информация о людях, которые якобы имеют отношение к конфликту в Донбассе и поддерживают «агрессию» против Украины.

О смерти Леонида Куравлёва, скончавшегося в возрасте 85 лет, сообщил его сын Василий. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве рядом с женой Ниной, ушедшей из жизни 10 лет назад. Прощание с актёром планируют провести в Центральном Доме кинематографистов. Похороны пройдут 1 или 2 февраля.

В начале января 2022 года Куравлёв был госпитализирован из дома престарелых, где у него подтвердили деменцию, в больницу в Коммунарке. Сын артиста утверждал, что тесты на COVID-19 были отрицательными. Врачам удалось справиться с вирусно-бактериальной пневмонией, из-за которой лёгкие Куравлёва были поражены на 30%, но впоследствии ему присвоили паллиативный статус. Сообщалось, что у актёра есть неизлечимая болезнь, но точный диагноз не назывался.