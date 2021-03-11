Активистка о переброске танков в Донбасс: создают впечатление обострения

https://static.news.ru/photo/a3d3ddca-8284-11eb-9d6a-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинская активистка, правозащитница и адвокат Татьяна Монтян объяснила, почему ВСУ перебрасывают танки к линии соприкосновения в Донбассе в открытую. По её мнению, это лишь демонстрация силы, а не подготовка к реальным боевым действиям.

Скорее всего, сейчас стороны создают впечатление обострения, поднимая ставку в каких-то торгах. Вот, на глазах у всех везут танки по железной дороге, — цитирует Монтян «Политнавигатор».

Она отметила, что украинские военные стали бы действовать скрытно, если бы командование действительно запланировало военную операцию. По словам Монтян, заявления властей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о готовности к противостоянию свидетельствуют в пользу этого предположения.

10 марта в Донбассе возобновились боевые действия. Украинские военные обстреляли посёлок Михайловка в ЛНР. По словам экс-представителя Народной милиции Андрея Марочко, огонь вёлся из стрелкового оружия и гранатомётов.

11 марта силовики обстреляли посёлок шахты «Трудовская», расположенный на окраине Донецка. В результате атаки была повреждена система газоснабжения.

Как писал NEWS.ru, в Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что любое повышение напряжённости в таком горячем месте чревато потенциальными провокациями.