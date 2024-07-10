Актера «Достучаться до небес» выписали из больницы после страшной болезни Перенесшего заражение крови актера Тиля Швайгера выписали из больницы

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Тиль Швайгер

Немецкого актера Тиля Швайгера, который с апреля проходил лечение от заражения крови в одной из клиник Берлина, выписали в июне, сообщает Bild. По информации таблоида, звезда «Достучаться до небес» отправился восстанавливать здоровье в Гамбург, а после — на Майорку.

Отмечается, что артисту после улучшения состояния предстоит пережить новую операцию на сердце. Собеседники издания отметили, что медики имплантировали в сердце Швайгера стент — специальное устройство в виде металлической трубки. Возможной причиной операции могло стать чрезмерное курение.

Он в прекрасной форме, очень мотивирован и берется за новые грандиозные проекты. Я очень рада видеть его в таком хорошем состоянии. Он на пути к выздоровлению. Самое замечательное то, что Тиль не пил в течение последних 150 дней, — заявила дерматолог Мириам Ребайн.

В апреле СМИ писали, что Швайгер может потерять ногу из-за сепсиса. Артист тогда рассказал, что находится в больнице и принимает антибиотики. Старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru заявил, что сепсис является крайней формой осложнения какого-либо заболевания, поэтому риск ампутации в этом случае крайне велик. Врач объяснил, что, как правило, сепсис является следствием молниеносного развития инфекции какого-либо органа.