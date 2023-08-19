Актер сериала «Нюхач» погиб от ранения на Украине

Фото: vk.com/hilskiy

Алексей Хильский

35-летний актер телесериалов Алексей Хильский скончался от ранения на Украине, сообщила его жена Надежда в соцсетях. Он служил в ВСУ и ушел из жизни 18 августа.

Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб. Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым хорошим! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался, он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин, — написала супруга.

Алексей Хильский родился в Днепродзержинске. С 2010 года он работал в местном театре «Верим!», где принял участие в четырнадцати постановках. В 2014 году Хильский успешно окончил Днепропетровский театрально-художественный колледж, где его мастером был Владимир Петренко.

Актер начал сниматься в телесериалах с 2016 года. Он принимал участие в украинском сериале на русском языке «Нюхач», а также в сериале «Подкидыши», украинской адаптации турецкой мелодрамы «На твоей стороне» и украинском ремейке российского детективного сериала «Ментовские войны». В 2023 году начались съемки третьего сезона сериала «Вызов» о спасателях, в котором Хильский должен был сыграть главную роль.

В апреле в зоне СВО погиб экс-депутат Верховной рады Украины Олег Барна. Он был убит в боях на Южном направлении. Эту информацию подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он известен тем, что схватил в 2015 году экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка за интимные места и попытался унести с трибуны.