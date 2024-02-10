В посольстве США назвали актом насилия поджог Центра НАТО в Кишиневе

Фото: Xander Hein/Global Look Press

Посольство США в Молдавии осудило поджог офиса Информационного центра НАТО в Кишиневе, следует из сообщения на официальной странице дипмиссии в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Представительство американской стороны в республике расценило события как акт насилия.

Посольство США решительно осуждает акт насилия, совершенный вчера в отношении Информационного центра НАТО, расположенного в кампусе Молдавского государственного университета, — говорится в сообщении.

Вместе с тем полиция Молдавии сообщила, что рассматривает версию умышленного поджога дверей здания, в котором находится Информационный центр Альянса. Инцидент произошел вечером 8 февраля. На место прибыли два экипажа пожарных и потушили огонь, никто не пострадал в результате происшествия.

Молдавия обладает нейтральный статусом, однако с 1994 года находится в сотрудничество с НАТО по индивидуальному плану. В столице республики функционирует Информационный центр Альянса, который открыли в 2006 году.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что руководство Молдавии настроено на милитаризацию страны и создание «антироссийского плацдарма» по примеру Украины. Дипломат отметил, что молдавское население не поддерживает подобные изменения, а власти страны должны прекратить эти «бездумные игры».