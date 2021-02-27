Акция протеста в Барселоне переросла в беспорядки

https://static.news.ru/photo/328398d8-7936-11eb-9857-96000091f725_660.jpg Фото: Хавьер Луэнго/РИА Новости

Жители Барселоны вышли на акцию с требованием о проведении социальных реформ. В результате мероприятие переросло в беспорядки.

В акции под лозунгом «Без будущего нам нечего терять» принимают участие несколько тысяч человек. Они прошли от Университетской площади до проспекта Драссанес, а затем начали строить баррикады из мусорных контейнеров. Кроме того, активисты разбили витрину банковского офиса и подожгли здание, передаёт el periódico.com.

Аналогичные акции проходят в Жироне, Таррагона, Лериде и других каталонских городах. Люди выступают против реформы в области трудового законодательства, принудительного выселения из жилья из-за долгов, а также закона об иностранных. Также они теряют распустить подразделение полиции Mossos de Escuadra, которое специализируется на борьбе с массовыми беспорядками. Активисты уверены, что силовики действуют слишком жёстко.

Как писал NEWS.ru, в Тбилиси продолжается акция протеста против задержания главы оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии. Он был арестован утром во вторник, 23 февраля.