Активисты Студенческого антифашистского комитета устроили в Варшаве акцию протеста во время визита в Польшу вице-президента США Майка Пенса в связи с 80-летием начала Второй мировой войны. Её участники считают, что американские чиновники не имеют права присутствовать на антивоенных мероприятиях, поскольку не соблюдают права человека.
Наша акция против приглашения Трампа и вице-Трампа. Власти Польши готовы плюнуть в лицо жертвам фашизма, приглашая Трампа почтить жертв фашизма. Он держит невинных в концентрационных лагерях. В подобных лагерях умирали жертвы Второй мировой войны, — цитирует РИА Новости одного из ораторов.
Участники митинга держат в руках плакаты: «Польша была и будет против фашизма», «Вице-Трамп, прочь!», «Нет войне, нет фашизму, нет концлагерям».