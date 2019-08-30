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Активисты Студенческого антифашистского комитета устроили в Варшаве акцию протеста во время визита в Польшу вице-президента США Майка Пенса в связи с 80-летием начала Второй мировой войны. Её участники считают, что американские чиновники не имеют права присутствовать на антивоенных мероприятиях, поскольку не соблюдают права человека.

Наша акция против приглашения Трампа и вице-Трампа. Власти Польши готовы плюнуть в лицо жертвам фашизма, приглашая Трампа почтить жертв фашизма. Он держит невинных в концентрационных лагерях. В подобных лагерях умирали жертвы Второй мировой войны, — цитирует РИА Новости одного из ораторов.

Участники митинга держат в руках плакаты: «Польша была и будет против фашизма», «Вице-Трамп, прочь!», «Нет войне, нет фашизму, нет концлагерям».

Как писал News.ru, ранее Дональд Трамп заявил, что признанию антифашистского движения террористической организацией в США уделяется особое внимание. Об этом он сообщил в связи с планами левых и демократов остановить выступления американских неонацистских группировок в городе Портленд.