https://static.news.ru/photo/8bfecc08-1bc6-11ea-ba9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/GlobalLookPress

Протесты против пенсионной реформы во Франции побили по численности рекорды акций «жёлтых жилетов». Об этом сообщил РБК.

Французские профсоюзы провели уже две масштабные акции против пенсионной реформы. Первая крупная акция прошла 5 декабря, а вторая 10 декабря. В начале декабря на улицы Франции вышли от 800 тысяч до 1,5 млн участников. Тогда как в акциях «жёлтых жилетов», в самый их разгар, участвовали около 300 тысяч человек, отмечает издание.

Я начал работать в 2001 году по контракту, который позволил бы мне выйти на пенсию в 50. Но последующие реформы привели к тому, что мой возраст для получения полной пенсии вырос до 52 лет, а потом <...> до 57. Сейчас они хотят продлить и этот срок, — привели слова машиниста Сирила Ромеро из Тулузы РБК по цитате France Info.

Подобные акции были ещё при попытке ввести пенсионную реформу бывшим президентом Франции Николя Саркози. Тогда на улицы вышли около миллиона человек. Аналогичное количество протестующих вышло против реформы Жака Ширака в 2003 году.

Помимо работников и профсоюзов на протесты вышли участники «жёлтых жилетов» и студенты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории региона Иль-де-Франс (Парижский регион) во Франции пробки достигли 350 км уже с утра.