«Айсберг Судного дня» пришел в движение и грозит затопить Европу Лондон может уйти под воду из-за таяния крупного айсберга

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«Айсберг Судного дня» тает в южной части Атлантического океана, сообщает «Царьград». Ледяная глыба начала двигаться в декабре прошлого года и стала смещаться к теплым широтам.

Это представляет угрозу для морских животных и людей. Быстрое таяние такого объема льда может привести к повышению уровня океана, изменению солености и температуры воды, что повлияет на экосистемы. Специалисты опасаются, что могут пострадать миллионы живых существ.

Ситуацию усугубляет глобальное потепление, приводящее к таянию ледников в Антарктиде и Гренландии. Исчезновение всех ледяных покровов на планете приведет к подъему уровня Мирового океана на 64 метра. Тогда под воду уйдут крупнейшие города мира: Лондон, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес и Санкт-Петербург.

Ранее Британская антарктическая служба (BAS) сообщила, что крупнейший и старейший айсберг мира А23а весом почти один триллион тонн перестал дрейфовать. По данным специалистов, глыба села на мель недалеко от Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов. По ее данным, айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году и более 30 лет находился на мели в море Уэдделла. В 2020 году он ушел в дрейф.