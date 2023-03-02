Air Moldova отменила ряд рейсов по неизвестной причине

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Air Moldova отменила рейсы в ряд европейских столиц и городов разных государств, сообщает молдавское издание Noi.md. Отмененные рейсы были запланированы на 2 и 3 марта. Причины не называются.

Отмечается, что в ближайшее время не состоятся полеты в Прагу, Верону, Милан, Лондон, Стамбул, Тбилиси.

Представители Air Moldova подтвердили изданию информацию об отмене рейсов, однако причины этих действий они не назвали. В компании указали, что в ближайшее время они обнародуют дополнительную информацию об этих рейсах.

Ранее в Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили о мощнейшем сбое в системе оповещения пилотов. Ситуация затронула работу национальной системы управления воздушным движением. Проблемы возникли в работе системы NOTAM, отвечающей за рассылку в режиме реального времени пилотам информации об опасностях полета и ограничениях. Временно вылет всех внутренних рейсов в США был отложен, в дальнейшем запрет был снят.

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Минобороны РФ позднее сообщило, что Пулково закрыли из-за тренировки противовоздушной обороны Западной зоны.