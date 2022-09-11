Air Moldova остановила продажу билетов на рейсы в Москву

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Air Moldova после запрета властей остановила продажу билетов на рейсы в Москву, указано в сообщении, опубликованном на сайте авиаперевозчика. Компания также объявила о возврате средств за ранее купленные билеты по данному маршруту.

Орган гражданской авиации Республики Молдова издал Операционную директиву, зарегистрированную под номером 06 от 10 сентября 2022 года, которая запрещает национальным операторам выполнение полётов в воздушном пространстве Российской Федерации. Таким образом, авиакомпания Air Moldova не сможет обеспечить выполнение ранее анонсированных рейсов по маршруту Кишинёв — Москва, заявленных с 01 октября, — указано на сайте.

Власти Молдавии запретили местным авиаперевозчикам осуществлять перелеты в Россию с 10 сентября, сообщалось ранее в пресс-релизе Управления гражданской авиации. Это решение было принято в целях безопасности.

9 сентября Air Moldova объявила о возобновлении регулярных перелетов между Кишиневом и Москвой. В сообщении компании говорилось о том, что решение было принято после многочисленных просьб граждан Молдавии, которые хотят воссоединиться с родственниками из России или вернуться домой. Также авиаперевозчик отметил, что возобновление полетов связано с требованиями пассажиров использовать авиабилеты, купленные в период пандемии и после прекращения авиасообщения в феврале.