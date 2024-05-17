Агрессия посла Норвегии против журналиста из РФ попала на видео Пятый канал: истерика охватила СМИ Норвегии из-за конфликта посла с журналистом

Фото: mzv.gov.cz

Роберт Квиле

Норвежские СМИ охватила истерика на фоне сообщений об агрессивном поведении посла страны в Москве Роберта Квиле, который оттолкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова, передает Пятый канал. Инцидент произошел на митинге против проводимой послом Евросоюза в РФ Роланом Галарагом конференции «День Европы».

Отмечается, что европейскую прессу и, в частности, газету Dаgblаdеt возмутили заявления о неподобающем поведении представителя дипломатической миссии. В ответ на обвинения стали появляться статьи, в которых утверждается, что ситуация была хаотичная, а посол просто не мог пройти в зал. Однако на опубликованных кадрах видно, что Ишпулатов у входа в здание обратился к дипломату с вопросом, но в ответ на это он грубо толкнул журналиста. При этом корреспондент не преграждал путь и никому не мешал, а людей вокруг практически не было.

Ранее представитель посольства Великобритании был вызван в МИД России, ему выражен протест в связи с высылкой из Лондона российского атташе. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва в качестве ответной меры выдворяет британского дипломата.

До этого сообщалось, что Лондон принял решение о высылке военного атташе РФ из-за подозрений в шпионаже. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что так британская сторона отвечает на «вредоносную деятельность России».