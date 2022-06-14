AgoraVox: Запад будет принуждать Украину уступить территории России AgoraVox: на Западе готовы принудить Украину к уступке территорий России

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Успехи России в Донбассе заставили Запад изменить позицию по Украине. Теперь там готовы принудить Киев к уступкам территорий ради того, чтобы урегулировать отношения с Москвой дипломатическим путём, сообщает французский портал AgoraVox.

В публикации отмечается, что СМИ в США и странах Европы вынуждено перестали тиражировать фейки о «неудачах» России.

Уже невозможно отрицать, что, оказывается, «на самом деле [президент РФ Владимир] Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии на Донбассе», — подчеркнул автор публикации.

Он добавил, что значительно поменялись позиции и у политиков на Западе. Если в ЕС прежде придерживались лишь антироссийских заявлений, то сейчас многие согласны на компромисс с Москвой.

Результат: всё больше западных политиков (начиная со «старого мудреца» [экс-госсекретаря США Генри] Киссинджера) призывают к «прекращению огня», к «мирным переговорам» с Путиным, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам, — говорится в статье.

Ранее стало известно, что странам Запада следует пойти на территориальные уступки России. Это позволит избежать дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Такое мнение высказал итальянский социолог Алессандро Орсини. Он подчеркнул, что для мирного урегулирования ситуации следует прекратить «играть мускулами» и перестать отправлять Киеву оружие, которое «будет бить по россиянам».