«Агенты империализма»: военкор Сладков высказался об украинских писателях Военкор Сладков назвал Гоголя агентом империализма из-за образов украинцев

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале прокомментировал высказывание Евгении Альбац (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) о том, что писателю Николаю Гоголю император запрещал писать на украинском языке. По его мнению, она перепутала все возможные даты, двух правителей России и почти на 50 лет сдвинула принятие ограничений на использование украинского языка.



Сладков пришел к выводу, что «либералы сдули пыль с абсолютно советской методички про царизм, угнетавший украинский язык и самобытность». При этом, по их мнению, СССР выступает в противовес царскому режиму и эту культуру растил, указал он.

А на Украине с этой идеей распрощались, после недолгих попыток присвоить себе Гоголя, Чехова (Таранрог це Украина), Булгакова и других. Оказалось, что на каком языке их всех не читай, а идеями незалежности и строительства украинской нации не проникнешься. Даже наоборот, какие-то ненужные мысли могут в голову прийти о братстве народов, — пишет военкор.

По словам Сладкова, украинские писатели на деле не страдали без родного языка, а были агентами империализма, которые выставляли украинцев в неправильном свете. А Гоголь, по его умозаключению, оказался одним из создателей российского образа малоросса, который царизм распространил через Гоголя и использовал, чтобы «сломать дух украинской нации».

А кто такой малорос? Это противоположность современному украинцу, тягчейшее преступление, хуже даже чем быть русским. Малорос, с точки зрения политического украинца, это даже не дядя Том. Это страшное существо, лично убивающее родину-нэньку на потеху москалям. И Гоголь этого малороса создал! — объяснил Сладков.

Военкор отмечает, что на Украине не задаются вопросом, на каком языке мечтал Гоголь. Эта тема, по его словам, актуальна сейчас только для россиян — «хоть либералов, хоть патриотов». А для Украины Гоголь страшнейший враг, и «если бы он свои идеи мог бы разносить на украинском, то был бы еще страшнее», заключил Сладков.

Ранее экс-министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявлял, что Николай Гоголь является украинским писателем, а «российская пропаганда его принудительно записала в русские».