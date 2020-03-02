https://static.news.ru/photo/e7f591e2-5c97-11ea-acba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marios Lolos/Xinhua/Global Look PRESS

Европейское агентство по охране границ Frontex опубликовало сообщение. Согласно ему, компания начнёт срочное вмешательство на внешних границах Греции для остановки потока беженцев из Турции.

Исполнительный директор Frontex согласился сегодня начать срочное пограничное вмешательство, чтобы помочь Греции справиться с большим количеством мигрантов на ее внешних границах. Вчера вечером правительство Греции официально попросило Frontex начать срочное пограничное вмешательство на ее морских границах в Эгейском море, — цитирует документ РИА Новости.

Отмечается, что помощь будет оказана государству-члену ЕС, которое находится под исключительным давлением.

В настоящее время Frontex тесно сотрудничает с Грецией, чтобы быстро завершить оперативный план быстрого пограничного вмешательства. Как только план будет согласован, Frontex попросит другие государства-члены ЕС и страны, ассоциированные с Шенгенской зоной, немедленно предоставить пограничников и другой соответствующий персонал, — добавили в агентстве.

NEWS.ru писал ранее, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением. По его словам, Турция больше не намерена закрывать границу, защищая Европу от беженцев. Это может привести к тому, что в европейские государства нахлынут миллионы мигрантов.