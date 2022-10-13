Агент СБУ рассказал об участии «Правого сектора» в похищении чиновницы Агент СБУ рассказал об участии «Правого сектора» в похищении чиновницы в Запорожье

Фото: Соцсети

Павел Кишинец

Члены организации «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) причастны к похищению главы администрации поселка Кирилловка в Запорожской области Екатерины Уманец, сообщил РИА Новости задержанный российскими силовиками агент СБУ Павел Кишинец. По его словам, женщина участвовала в организации пророссийских митингов в регионе.

Мне позвонили, когда ее похитили, и просили приехать. Она сидела в подвале, глаза у нее были завязаны, и с ней общались. Я не видел, били ли ее или нет, но видел ее состояние и пакет рядом. Скорее всего, да, — рассказал задержанный.

Ранее Кишинец сообщил, что служба безопасности Украины угрожала ему похищением четырехлетнего сына. Он добавил, что его коллеги таким образом рассчитывали обеспечить беспрекословное выполнение приказов. Руководство СБУ требовало от украинца регулярно связываться с другим членом экстремистской организации Абакаром Исаевым, а также заниматься подготовкой беспорядков и распространением среди российских военнослужащих определенных сим-карт для мобильных телефонов.