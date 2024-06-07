Шпион Макрона в Москве? В чем обвиняют Лорана Винатье, на кого он работал

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Сотрудник швейцарского Центра гуманитарного диалога гражданин Франции Лоран Винатье

В Замоскворецком суде столицы рассмотрели дело гражданина Франции Лорана Винатье. В чем обвиняют француза, подозревают ли его в шпионаже, что известно о его работе в России?

В чем обвиняют Лорана Винатье, что о нем известно

О задержании Лорана Клода Жана Луи Винатье стало известно 6 июня. Следственный комитет России не называл его имени, однако французского гражданина вскоре удалось опознать РЕН ТВ.

Известно, что Винатье родился во французском городе Нант, он доктор философии, эксперт по чеченскому конфликту, России и Центральной Азии. В РФ он приехал в качестве представителя НКО «Центр гуманитарного диалога», которая базируется в Женеве. В Швейцарии подтвердили «Известиям», что это их сотрудник.

Карьера Винатье тесно связана с Россией. В 2007 году издание «Кавказский узел» (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) выпустило интервью с Винатье, который тогда был аспирантом парижского Института политических исследований и специализировался на российско-чеченских взаимоотношениях. В интервью он рассказывает, что занимается проблематикой Чечни с 2003 года, но в то же время уже в 2003 году вышла его книга о чеченской диаспоре в Москве.

В 2021 году имя Винатье упоминается среди участников круглого стола по теме «Преодолен ли кризис в Белоруссии? Российско-белорусские отношения в условиях региональной дестабилизации» в медиацентре РИА Новости. Там он представлял «точку зрения Европейского союза» на миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза.

В 2022 году Винатье встречался с представителем Русской православной церкви.

В декабре 2023 года Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» упоминает имя Лорана Винатье, которого называет «специалистом по франко-российским отношениям».

Фото: t.me/moscowcourts* Сотрудник швейцарского Центра гуманитарного диалога гражданин Франции Лоран Винатье

«Французские финансовые круги ищут способы заново наладить доверительный политический диалог с Кремлем. Для этого, как сообщают, была собрана специальная рабочая группа в составе бывшего спецпосланника Макрона по России Пьера Вимона, бывшего посла Швейцарии в России Ива Росье и французского специалиста по франко-российским отношениям Лорана Винатье», — пишет канал.

Как шел суд по делу Лорана Винатье

«Коммерсант» сообщил, что Замоскворецкий суд арестовал Винатье на два месяца. Гражданину Франции предъявлено обвинение в сборе военных данных лицом, которое не представило сведений о том, что является иностранным агентом (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ). Свою вину он признал.

Представители следствия просили арестовать француза как иностранного гражданина, который не имеет постоянного источника дохода и места жительства на территории России и может оказать давление на свидетелей по делу. По версии СКР, он «несколько лет» собирал информацию о военной сфере РФ, а также уклонялся от предоставления документов для включения его в список иноагентов. В России ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Защита просила о более мягкой мере пресечения, ссылаясь в том числе на ходатайство генконсула Франции, который подчеркивал, что Винатье «абсолютно законопослушный гражданин».

Что сказал Макрон о деле Винатье

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил задержание французского гражданина в России. Он заверил, что Винатье не работал на правительство Франции, и пообещал обеспечить его консульской защитой. Выступая вечером по телевидению, Макрон назвал задержание француза частью серии «интоксикаций», «угроз» и «провокаций» Кремля против Франции.

По словам французского президента, задержанный «работал на организацию, созданную экс-генсеком ООН Кофи Аннаном, которая осуществляет дипломатическую и дискуссионную работу».

Фото: Sgt. Landon Carter/Us Army/Global Look Press Эммануэль Макрон

Как на Западе описывают дело Лорана Винатье

Французское издание Le Monde назвало арест Винатье «новой эскалацией со стороны России». По версии издания, это является «посланием Парижу» в контексте все более напряженных двусторонних отношений.

Как отмечает Politico, задержанию Винатье предшествовал арест 3 июня гражданина России и Украины. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) обвинила бывшего российского военнослужащего в подготовке теракта. Известно, что он родился в Донбассе. Спецслужба DGSI арестовала его в больнице города Гонесс, куда он попал с ожогом лица после того, как у него в руках, предположительно, взорвался пероксид ацетона. Полиция полагает, что это произошло, когда он собирал бомбу. Le Journale du Dimanche пишет, что в его номере были найдены «наличные, несколько фальшивых паспортов, стрелковое оружие и мощный взрывчатый нитрат аммония.

На кого работал Лоран Винатье

Швейцарский Центр гуманитарного диалога (HD) на своем сайте сообщает, что принимает активное участие в «медиации» большинства существующих конфликтов. В Женеве по заказу ООН и правительств мира разрабатывают планы перемирий и соглашений для враждующих сторон «с учетом факторов криминала, инклюзивности и защиты окружающей среды».

Медиаторы HD работали в Мали, Нигере, Буркина-Фасо, Мавритании, Чаде, Сирии, Колумбии, ЦАР и других странах. В ходе конфликта на Украине именно Центр гуманитарного диалога «направлял и поддерживал по просьбе ООН и Турции» Черноморскую зерновую инициативу.

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