AFP: запрет на шенгенские визы для россиян обсудят в конце августа

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Чехия инициирует обсуждение Советом Евросоюза запрета на выдачу шенгенских виз для россиян, сообщило агентство France Pressе со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского. Это может произойти на встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится в конце августа в Праге. По мнению Липавского, полный запрет на выдачу российских виз всеми государствами-членами ЕС мог бы оказаться весьма эффективной санкцией против России.

В период российской агрессии, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме, — приводит агентство слова министра.

Отмечается, что санкции должны одобрить все 27 стран объединения, а само введение запрета вносит раскол в страны Европы. Кроме того, глава чешского МИД должен убедить в необходимости такой меры главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вслед за Прибалтикой поддержал запрет выдачи шенгенских виз россиянам из-за событий на Украине. По его словам, Чехия стала одной из первых стран ЕС, приостановивших выдачу виз россиянам. После этого республика распространила запрет и на граждан Белоруссии.

11 августа стало известно, что власти Эстонии предложили закрыть границы для граждан России, в том числе для тех, кто уже имеет шенгенские визы.

Предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам было вынесено на обсуждение в ЕС, отметил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. По его словам, Берлин принял этот протест к сведению, но мер пока никаких не принял. В свою очередь, немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что с трудом представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам России.