AFP: в Польше 14 человек признали виновными в шпионаже для России AFP: суд в Польше признал виновными 14 человек, включая россиян в шпионаже на РФ

Суд в Польше признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в «шпионаже» в пользу России, а также подготовке диверсий, сообщает Agence France-Presse. Какие именно наказания вынесены ранее задержанным иностранцам, пока не уточняется.

По данным агентства, польские правоохранители утверждают, что некоторые из приговоренных якобы действовали в составе «организованной преступной группы». Никакие фамилии пока также не приводятся.

По информации газеты Rzeczpospolita, перед судом предстали один россиянин, три белоруса и украинцы. Приговор по делу о «российской шпионской сети», как его назвали в местной прессе, огласили во вторник, 19 декабря.

Ранее стало известно, что новоизбранный премьер-министр Дональд Туск отправил в отставку руководителей всех пяти спецслужб Польши. В частности, речь шла о Центральном антикоррупционном бюро, Агентстве разведки, Службе военной разведки, Службе военной контрразведки и Агентстве внутренней безопасности.

По мнению президента Российской ассоциации прибалтийских исследований доктора экономических наук Николая Мжевича, русофобия в Польше обусловлена многовековым российско-польским противостоянием. Он отметил, что близость культур не всегда способствует примирению и иногда толкает к конкуренции, как это было с двумя славянскими цивилизациями. Среди причин русофобии в Польше политолог также выделил «польский гонор» и эмоциональность.