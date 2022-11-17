AFP раскрыло подробности продления зерновой сделки AFP: зерновая сделка продлена на четыре месяца на прежних условиях

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соглашение о вывозе зерна с Украины продлевается на текущих условиях, сообщил агентству France-Presse неназванный высокопоставленный турецкий чиновник, слова которого приводит The Hindu. Зерновая сделка будет действовать в течение четырех месяцев.

Соглашение будет действовать на текущих условиях в течение четырех месяцев, — сказал турецкий чиновник.

При этом источник предположил, что после зимы условия соглашения могут быть изменены.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков ранее сообщил, что инициатива по поставке зерна и удобрений через Черное море продлена еще на 120 дней. Он отметил, что решение было принято утром 17 ноября. Гарантами сделки выступили Турция и Организация Объединенных Наций. Официальный срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон по продлению продуктовой сделки. Он отметил, что Организация Объединенных Наций полностью привержена устранению остающихся препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений из России. По мнению Гуттериша, зерновая сделка показывает важность осторожной дипломатии в поиске многосторонних решений.