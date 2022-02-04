AFP: Макрон планирует приехать в Россию 7 февраля

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец. Ранее французский лидер не исключал своего скорого визита в Москву.

Макрон направится в Россию в понедельник, на Украину — во вторник, — говорится в сообщении.

За последние семь дней Макрон трижды поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Первый диалог состоялся 28 января, лидеры обсудили вопрос гарантий безопасности российских границ. Путин рассказал о намерении изучить поступившие от США и НАТО ответы по гарантиям безопасности и определиться с дальнейшими шагами. Также он подчеркнул важность выполнения Украиной минских договорённостей.

Ещё один телефонный разговор двух лидеров состоялся 31 января. Путин и Макрон обсудили гарантии безопасности, украинскую проблематику и условились договориться о возможности проведения личной встречи.

Третий по счёту разговор прошёл 3 февраля. Главы двух государств обсудили вопросы, связанные с переговорами РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности.