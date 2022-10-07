AFP: ЕС направит миссию на делимитацию границ Армении и Азербайджана AFP: ЕС отправит гражданскую миссию на делимитацию границ Армении и Азербайджана

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Евросоюз направит гражданскую миссию, которая будет способствовать делимитации границ Армении и Азербайджана. Она пробудет на границе республик два месяца, работу начнет уже в октябре, сообщает AFP.

Французское агентство отмечает, что о миссии Евросоюза говорится в совместном заявлении, выпущенном после прошедших в Праге переговоров, в которых участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Миссия приступит к работе в октябре и продлится максимум два месяца. Цель миссии — укрепить доверие между двумя странами и своими отчетами внести вклад в деятельность комиссий по демаркации границы, — подчеркивается в заявлении.

Миссию европейцев развернут в приграничных районах Армении.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан до конца 2022 года. Такие сроки он назвал возможными при «доброй воле со стороны Армении».