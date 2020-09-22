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Европа

Афон хотят закрыть на карантин из-за визита российского премьера

15:55, 22 сентября 2020
Фото: Julian Kumar / GODONG/Global Look Press

Представители церкви и политики, которые выступают против российского присутствия в Греции, хотят объявить карантин на Афоне, чтобы отменить предстоящий неофициальный видит председателя правительства России Михаила Мишустина.

Об этом журналистам РИА Новости рассказал источник в церковных кругах. Он отметил, что сейчас на Афоне есть только один заражённый коронавирусом человек. Пациента сейчас отвезли в Салоники, в больницу АХЕПА, где он проходит лечение. Вспышки заболевания, о которой говорится в публикациях в Интернете, на самом деле нет.

Внезапно появились «заболевшие», как должен приехать российский премьер. Некоторые круги обеспокоены российским присутствием в Греции, обеспокоены этой поездкой, тем более в преддверии предстоящего визита в Грецию госсекретаря США Майка Помпео, — подчеркнул он.

Информатор уверен, что Афон хотят закрыть из-за политических аспектов.

Сейчас там каждый день выдают диамонитирион (специальное разрешение на посещение Святой Горы, обязательное для всех гостей. — NEWS.ru.) без каких-либо проблем. Не может быть случаев инфицирования, если посетители перед приездом делают тест, — добавил он.

Источник отметил, что монахи также сдают анализы перед выездом за пределы Афона.

Как писал NEWS.ru, врачи выявили коронавирус у монаха из монастыря Ксенофонт на горе Афон. Мужчина доставлен в больницу греческого города Салоники.

Мишустин планирует посетить Святую гору в сентябре.

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