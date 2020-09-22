Афон хотят закрыть на карантин из-за визита российского премьера

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Власти Чехии вышли на финишную прямую на пути к запрету цирков с животными. Необходимые для этого поправки в законодательство приняла нижняя палата парламента. Правда, отказ от номеров с участием представителей дикой фауны будет происходить постепенно.

Действовавший до сих пор закон запрещал использование особей некоторых видов животных, родившихся после 2004 года. Это обезьяны, носороги, бегемоты, жирафы, ластоногие и китообразные, за исключением дельфинов. Теперь запрет на дрессировку...