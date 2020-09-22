Афон хотят закрыть на карантин из-за визита российского премьера

Представители церкви и политики, которые выступают против российского присутствия в Греции, хотят объявить карантин на Афоне, чтобы отменить предстоящий неофициальный видит председателя правительства России Михаила Мишустина.
Об этом журналистам РИА Новости
Внезапно появились «заболевшие», как должен приехать российский премьер. Некоторые круги обеспокоены российским присутствием в Греции, обеспокоены этой поездкой, тем более в преддверии предстоящего визита в Грецию госсекретаря США Майка Помпео, — подчеркнул он.
Информатор уверен, что Афон хотят закрыть из-за политических аспектов.
Сейчас там каждый день выдают диамонитирион (специальное разрешение на посещение Святой Горы, обязательное для всех гостей. — NEWS.ru.) без каких-либо проблем. Не может быть случаев инфицирования, если посетители перед приездом делают тест, — добавил он.
Источник отметил, что монахи также сдают анализы перед выездом за пределы Афона.
Как писал NEWS.ru, врачи выявили коронавирус у монаха из монастыря Ксенофонт на горе Афон. Мужчина доставлен в больницу греческого города Салоники.
Мишустин планирует посетить Святую гору в сентябре.
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