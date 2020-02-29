https://static.news.ru/photo/7d453f48-5b0a-11ea-a5ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Власти Греции потребовали срочно созвать заседание Совета ЕС по иностранным делам из-за решения Турции открыть границы с сообществом для беженцев.

Глава МИД Греции Никос Дендиас провёл телефонный разговор верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и рассказал ему о ситуации с мигрантами, пытающимися нелегально попасть на территорию страны. Он также пообщался на эту тему с австрийским, болгарским и северомакедонским коллегами и послом США Джеффри Пайетом, сообщает Афинское Македонское агентство новостей.

По данным «Неа тис Фракис», на турецко-греческой границе в районе пункта «Кастаниес» в настоящее время находятся более семи тысяч мигрантов. Они пытаются проникнуть в страну, из-за чего между ними и полицейскими Греции периодически происходят стычки. Силовики применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а мигранты, в свою очередь, забрасывают их неизвестными химикатами.

Ранее NEWS.ru писал, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган в очередной раз обвинил Евросоюз в несоблюдении договорённостей по борьбе с миграционными кризисом. Он заявил, что Анкара больше не будет сдерживать поток мигрантов в ЕС.