Власти Греции потребовали срочно созвать заседание Совета ЕС по иностранным делам из-за решения Турции открыть границы с сообществом для беженцев.
Глава МИД Греции Никос Дендиас провёл телефонный разговор верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и рассказал ему о ситуации с мигрантами, пытающимися нелегально попасть на территорию страны. Он также пообщался на эту тему с австрийским, болгарским и северомакедонским коллегами и послом США Джеффри Пайетом,
По данным «Неа тис Фракис», на турецко-греческой границе в районе пункта «Кастаниес» в настоящее время
Ранее NEWS.ru писал, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган в очередной раз обвинил Евросоюз в несоблюдении договорённостей по борьбе с миграционными кризисом. Он заявил, что Анкара больше не будет сдерживать поток мигрантов в ЕС.
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