Афинский Акрополь закроют для посетителей из-за сильной жары Министерство культуры Греции предупредило туристов о закрытии Акрополя

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Один из самых посещаемых памятников Греции Акрополь в Афинах будет временно закрыт для посетителей в пятницу, 14 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства культуры Греции. Причиной закрытия стала 40-градусная жара

Управление древностей города Афины сообщает, что сегодня, в пятницу, 14 июля, археологическая зона Акрополя приостановит работу в полдень, — сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что Акрополь вновь откроется для туристов в 17:00. Площадки Древней Агоры и Керамикоса, а также музеи на их территории не будут закрываться, несмотря на жару.

Согласно прогнозам синоптиков, особенно жаркая погода ожидается в Греции 14 и 15 июля. Столбики термометров могут подняться до отметки +43 градуса по Цельсию. В целях защиты населения власти Греции открывают специальные помещения с кондиционерами.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что июнь 2023 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. По его словам, глобальная температура в ближайшие месяцы продолжит расти из-за развития Эль-Ниньо в Тихом океане, которое оказывает влияние на мировой климат. В настоящее время 2023 год находится на пятом месте среди самых теплых за всю историю.