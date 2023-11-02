Стала известна реакция премьера Италии на пранк Вована и Лексуса Affaritaliani: беседа с российскими пранкерами вывела Мелони из себя

Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджа Мелони

Беседа премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, известными под псевдонимами Вован и Лексус, вывела ее из себя, сообщил порталу Affaritaliani источник, близкий к главе итальянского правительства. По информации издания, дипломатическому советнику премьера Франческо Марии Тало грозит увольнение в связи с этим разговором.

Джорджа Мелони вне себя от разговора с российскими пранкерами, их звонок может стоить должности ее дипломатическому советнику, — говорится в сообщении.

По данным газеты Corriere della Sera, разговор с пранкерами произошел 18 сентября на фоне усилий Мелони по укреплению отношений с африканскими лидерами. В период с 19 по 21 сентября она провела с ними несколько встреч на полях Генассамблеи ООН. Газета пишет, что по-прежнему остается неизвестным, кто обслуживал поступивший звонок, и утверждает, что Тало пришлось взять на себя полную ответственность за инцидент.

Запись разговора была размещена в Telegram-канале Вована и Лексуса 1 ноября. Мелони в беседе с пранкерами, которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками, заявила, что «многие устали от Украины», и допустила близость «того момента, когда все поймут, что нам нужен выход».

Итальянский премьер также заявила, что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры. Она отметила, что граждане этой страны делают то, что должны делать, и назвала правильным то, что Рим пытается им помочь.