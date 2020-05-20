Аэропорты Кипра откроются 9 июня

Кипр 9 июня в рамках постепенного снятия введённых из-за пандемии коронавируса ограничений вновь откроет свои аэропорты. Об этом сообщил заместитель министра туризма республики Саввас Пердиос.
С начала пандемии COVID-19 в островном государстве было выявлено 918 случаев заражения инфекцией,
Мы ожидаем полной локализации вируса к концу этой недели, что означает, что 9 июня мы снова откроем наши аэропорты для работы в обычном режиме, и это очень и очень важно, — заявил замминистра.
Кипр одним из первых среди европейских стран частично закрыл свои границы в середине марта, а 21 марта страна прекратила все коммерческие пассажирские авиаперевозки.
Ранее председатель комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Палаты представителей Кипра Андреас Киприану заявил, что курортная индустрия острова будет готова к приёму туристов с 15 июня, писал NEWS.ru.
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