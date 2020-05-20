Аэропорты Кипра откроются 9 июня

Фото: Cyprus Aeropolis - Larnaka and Pafos Airports Official/facebook.com

Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса благодарят украинские власти за трансляцию телеканала «Дом», по которому в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» педагоги проводят уроки для учащихся. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Политик подчеркнул, что вещающему на русском языке в Донецке телеканалу приходится сложно: он только начал свою работу, на него нужно находить деньги, а это непросто. Нам жители, именно украинцы, которые...