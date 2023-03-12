Аэропорты ФРГ закроются из-за забастовок Welt: несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы в понедельник из-за забастовки

Фото: Tom Weller/dpa

В понедельник, 13 марта, в аэропортах Берлина. Гамбурга и Ганновера пройдут предупредительные забастовки. В этой связи там будут отменены вылеты. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

Профсоюз Verdi призвал сотрудников службы безопасности объявить предупредительную забастовку в столичном аэропорту Берлина, а также в аэропортах Гамбурга, Ганновера и Бремена. Следует ожидать увеличения времени ожидания и даже отмены рейсов, — говорится в публикации.

Уточняется, что будет отменено порядка 200 рейсов. Это затронет интересы 27 тысяч пассажиров.

Предпосылкой для забастовки называют безуспешные коллективные переговоры о соответствующей оплаты работникам авиационной безопасности за работу в неудобное время.

Ранее сообщалось, что массовая акция протеста против пенсионной реформы в Париже переросла в беспорядки — радикалы начали громить витрины и поджигать мусорные баки, в результате пришлось вмешаться полиции. На четвертую общенациональную демонстрацию против повышения пенсионного возраста в столице Франции вышли до 100 тысяч человек. Протестующие несут транспаранты профсоюзов, которые организовали шествие, скандируя: «Будем бороться за пенсию в 60!»

В результате в ходе митинга против повышения пенсионного возраста полиция задержала 32 человека. Отмечается, что задержания происходили по разным причинам, в том числе за ношение оружия и применение насилия.