«Смотрим в дуло пистолета»: аэропорты Европы попросили спасти их от краха

https://static.news.ru/photo/17acf2e8-1f86-11eb-9c86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аэропорты Евросоюза нуждаются в срочной помощи, без которой не смогут преодолеть возникший на фоне пандемии коронавируса финансовый кризис. Об этом сказано в заявлении Международного совета аэропортов.

Там подчеркнули, что крупномасштабные потери рабочих мест и неплатёжеспособность перестали быть худшими прогнозами, став реальностью.

Мы уже смотрим в дуло пистолета, и кризис продолжает углубляться. Эта ситуация требует срочных и решительных действий, — заявил гендиректор европейского отделения совета Оливье Янковец, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, речь идёт о специальной структуре восстановления авиации на уровне Евросоюза, которая позволяла бы оказывать поддержку после 2021 года, и правительств, предоставляющих соответствующую финансовую поддержку.

При этом, уверен Янковец, помощь должна включать в себя расширение программ поддержки безработных для всех сотрудников аэропортов, а также компенсацию воздушным гаваням потерянных доходов и поддержку восстановления воздушного сообщения до 2023 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские авиакомпании попросили у правительства дополнительные субсидии на 50 млрд рублей из-за пандемии коронавируса.