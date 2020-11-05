«Смотрим в дуло пистолета»: аэропорты Европы попросили спасти их от краха

Аэропорты Евросоюза нуждаются в срочной помощи, без которой не смогут преодолеть возникший на фоне пандемии коронавируса финансовый кризис. Об этом сказано в заявлении Международного совета аэропортов.
Там подчеркнули, что крупномасштабные потери рабочих мест и неплатёжеспособность перестали быть худшими прогнозами, став реальностью.
Мы уже смотрим в дуло пистолета, и кризис продолжает углубляться. Эта ситуация требует срочных и решительных действий, — заявил гендиректор европейского отделения совета Оливье Янковец, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, речь идёт о специальной структуре восстановления авиации на уровне Евросоюза, которая позволяла бы оказывать поддержку после 2021 года, и правительств, предоставляющих соответствующую финансовую поддержку.
При этом, уверен Янковец, помощь должна включать в себя расширение программ поддержки безработных для всех сотрудников аэропортов, а также компенсацию воздушным гаваням потерянных доходов и поддержку восстановления воздушного сообщения до 2023 года.
Ранее, как писал NEWS.ru, российские авиакомпании попросили у правительства дополнительные субсидии на 50 млрд рублей из-за пандемии коронавируса.