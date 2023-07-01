Аэропорт Кишинева возобновил работу после стрельбы

Фото: Родион Прока/РИА Новости

Аэропорт Кишинева вернулся к обычному режиму работы после инцидента со стрельбой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничной полиции Молдавии. При этом на территории воздушной гавани увеличена численность сотрудников правоохранительных органов для обеспечения безопасности и общественного порядка.

Аэропорт возобновил работу в обычном режиме, открыт основной терминал для пассажиров, где вчера проводились следственные мероприятия, — цитирует агентство сообщение полиции.

Стрельба в аэропорту Кишинева произошла накануне. Погибли сотрудник пограничной полиции и работник службы воздушной гавани. Один человек из числа пассажиров получил ранение.

Огонь по людям открыл 43-летний гражданин Таджикистана. Оружие он отобрал у пограничника, когда его сопровождали в зал ожидания для депортации. Злоумышленник был ранен при задержании, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему грозит пожизненный срок.

В Генпрокуратуре Таджикистана сообщили, что мужчина является фигурантом уголовного дела о похищении человека. Скрываясь от следствия, он бежал в Молдавию, чтобы затем перебраться в ЕС.