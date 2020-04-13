«Аэрофлот» эвакуировал более 100 россиян из Испании

https://static.news.ru/photo/10a325be-7d86-11ea-ab83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fer Capdepon Arroyo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители «Аэрофлота» сообщили об эвакуации 130 российских граждан из Испании в Россию. Рейс авиакомпании вылетел из аэропорта Мадрида.

Самолёт полетит сначала в Москву, а потом в Санкт-Петербург, — отметил представитель «Аэрофлота».

Российский посол в Мадриде Юрий Корчагин отметил, что на сегодняшний день в Испании осталось более одной тысячи граждан РФ. Все они намерены вернуться на родину.

Медицинские службы королевства вновь зафиксировали рост суточной смертности от коронавируса. По данным на 12 апреля 2020 года, за сутки скончались около 619 пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья предупредил, что королевство пока не вошло в «фазу деэскалации» пандемии коронавирусной инфекции.