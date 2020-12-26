Адвокат Сталина Доманский рассказал, как к нему относятся украинцы

https://static.news.ru/photo/ae33435c-48e9-11eb-b294-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Украинский адвокат Андрей Доманский, которого назначили защитником советского вождя Иосифа Сталина на проходящем в Киеве процессе, рассказал об отношении к нему со стороны некоторых соотечественников.

По словам адвоката, ему приходится часто сталкиваться с обвинениями в непатриотичности или «работе на Кремль», хотя он защищал в судах украинских националистов точно так же, как и Сталина или главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

В эфире телеканала «Наш» меня уже назвали сталинистом, — поделился он.

При этом Доманский отметил, что дальше словесной агрессии нападки на него не заходили, передаёт «Ридус».

В 2017 году Генпрокуратура Украины объявила официальное подозрение Сталину и наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии по делу о массовой депортации крымских татар в 1944 году. Минюст страны заявлял, что это дело является «актом восстановления исторической справедливости». 18 декабря Киевский центр адвокатской помощи определил Доманского в качестве бесплатного защитника для умершего в 1953 году Сталина.

Украинцы в целом отнеслись к процессу без энтузиазма. По их мнению, властям есть чем заняться и помимо акций по «декоммунизации».

Как писал NEWS.ru, ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица на торжественном заседании Генассамблеи в память о жертвах Второй мировой войны представил свою версию трагедии XX века. По его словам, Адольф Гитлер «разработал план войны совместно с советским лидером Иосифом Сталиным».