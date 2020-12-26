Адвокат Сталина Доманский рассказал, как к нему относятся украинцы

Украинский адвокат Андрей Доманский, которого назначили защитником советского вождя Иосифа Сталина на проходящем в Киеве процессе, рассказал об отношении к нему со стороны некоторых соотечественников.
По словам адвоката, ему приходится часто сталкиваться с обвинениями в непатриотичности или «работе на Кремль», хотя он защищал в судах украинских националистов точно так же, как и Сталина или главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
В эфире телеканала «Наш» меня уже назвали сталинистом, — поделился он.
При этом Доманский отметил, что дальше словесной агрессии нападки на него не заходили,
В 2017 году Генпрокуратура Украины объявила официальное подозрение Сталину и наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии по делу о массовой депортации крымских татар в 1944 году. Минюст страны заявлял, что это дело является «актом восстановления исторической справедливости». 18 декабря Киевский центр адвокатской помощи определил Доманского в качестве бесплатного защитника для умершего в 1953 году Сталина.
Украинцы в целом отнеслись к процессу без энтузиазма. По их мнению, властям есть чем заняться и помимо акций по «декоммунизации».
Как писал NEWS.ru, ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица на торжественном заседании Генассамблеи в память о жертвах Второй мировой войны представил свою версию трагедии XX века. По его словам, Адольф Гитлер «разработал план войны совместно с советским лидером Иосифом Сталиным».