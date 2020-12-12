Адвокат Промеса отверг обвинения в адрес футболиста

https://static.news.ru/photo/2b299672-3d7d-11eb-96bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболист нидерландского «Аякса» Квинси Промес не мог участвовать в инциденте, в результате которого ножевые ранения получил его родственник. Об этом заявила адвокат спортсмена Манон Алмоэс.

Промеса там не было. Он полностью сотрудничает со следствием, — цитирует Алмоэс вещательная компания NOS.

В правоохранительных органах заявили, что футболист останется под стражей по крайней мере до понедельника, 14 декабря.

Футболист был задержан 13 декабря. По версии следствия, в конце июля во время семейной вечерники у своих знакомых Промес повздорил с одним из членов семьи, после чего нанёс ему удар ножом. Правоохранители начали расследование в прошлом месяце, когда потерпевший заявил о получении ножевых ранений.

За нанесение тяжких телесных повреждений футболисту «Аякса» и сборной Нидерландов теперь грозит срок до четырёх лет. В настоящее время Промес находится в местном изоляторе. После этого мера пресечения может быть продлена.

Квинси Промес выступал за московский «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В составе «красно-белых» стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка России.

Как сообщал NEWS.ru, Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже. Прокурор просил назначить ему 16 лет колонии.