Адвокат Порошенко назвал публикацию разговоров с Байденом преступлением

https://static.news.ru/photo/3632bf44-9b25-11ea-b9f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань прокомментировал публикацию телефонных разговоров Порошенко и Байдена По его словам, передача плёнок является преступлением, и сам факт этого должен расследоваться по статье «нарушение гостайны».

Вместе с тем, что мы обратились с заявлением о заведомо неправдивом сообщении о преступлении, мы также будем настаивать на том, что <...>... эти действия в комплексе значительно больше похожи на государственную измену, — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что по факту обнародования аудиозаписей должны быть возбуждены дела по статьям «нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции», а также «незаконное использование технических средств получения информации». Головань считает, что источником аудиозаписей может быть администрация Зеленского.

По мнению другого адвоката Порошенко Ильи Новикова, Зеленский высказался об этом деле, как человек, «который заинтересован в этих производствах».

Ранее NEWS.ru сообщал, что публикация разговора Джозефа Байдена и Петра Порошенко, вопреки ожиданиям, не вызвала резонанса в Америке. Хотя плёнка доказывает, что Байден связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина. Запись скорее выставляет в невыгодном свете Порошенко, показывая, до какой степени все его решения зависели от воли заокеанских друзей.