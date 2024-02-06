Адвокат оценил шансы на выдачу Украине задержанного в Аргентине россиянина Адвокат Рубилар: шанс на экстрадицию задержанного в Аргентине россиянина мал

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Процесс рассмотрения запроса о выдаче задержанного в Аргентине россиянина Игоря Чуркина Украине приостановлен до вынесения решения о предоставлении ему убежища, а это может занять годы, заявил корреспонденту ТАСС адвокат обвиняемого Кристиан Рубилар. По его словам, вероятность экстрадиции низкая.

Технически рассмотрение запроса об экстрадиции парализовано до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по убежищу. В моей практике есть запрос об убежище, рассматриваемый с 2012 года. Вероятность, что его экстрадируют, низкая, — отметил он.

Ранее защита россиянина, ожидающего суда в Аргентине по выдаче Украине, подала прошение о предоставлении ему политического убежища. Заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова пообещала, что ее ведомство готово оказать мужчине всю юридическую поддержку в этом вопросе.

30 января в Аргентине по запросу Украины был задержан гражданин России по фамилии Чуркин, который приехал с семьей на отдых. Как уточнила Пустовалова, теперь мужчина находится под подпиской о невыезде. В ближайшие полтора месяца местный суд должен решить, подлежит ли мужчина экстрадиции на Украину. При этом в Государственном бюро расследований страны объяснили, что сын российского бизнесмена Игоря Чуркина подозревается в попытке обманным путем сохранить бизнес в Киеве.