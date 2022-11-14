Адвокат Мелании Трамп стала первой женщиной-президентом Словении Юрист Наташа Пирц-Мусар стала первой-женщиной президентом Словении

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Юрист и правозащитница Наташа Пирц-Мусар станет первой женщиной-президентом Словении. В качестве беспартийного кандидата она одержала победу на выборах главы государства, которые прошли 14 ноября. Ранее 54-летняя Пирц-Мусар предсталвляла в Словении интересы компании Мелании Трамп.

По данным избиркома, после подсчета 99,99% бюллетеней она получила поддержку 53,86% избирателей. Ее ближайший преследователь, бывший министр иностранных дел Словении Анже Логар набрал 46,14% голосов и признал поражение.

Пирц-Мусар пообещала, что она станет «президентом для всех», будет защищать демократию и права человека. Кроме того, она подчеркнула важность проблемы измеения климата и пожелала, чтобы Словения стала страной, где пожилые люди будут обеспечены и услышаны, а молодые не захотят уезжать.

В 2014 году юрист представляла интересы компании Мелании Трамп в Словенн. Также,по данным СМИ, она являлась членом делегации, которая вела переговоры с США после разоблачений Эдварда Сноудена.

Ранее президент США Джо Байден сообщил журналистам о том, что доволен результатами промежуточных выборов в стране. По их итогам, по данным СМИ, контроль над сенатом остался за представителями Демократической партии.