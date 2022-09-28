Адвокат Медведчука рассказал об убийстве пленного в украинской тюрьме Адвокат Медведчука Рыбин рассказал об убийстве российского военного в украинской плене

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Медведчук

К российским военнопленным в украинских тюрьмах относятся ужасно, имеют место случаи убийств, рассказал адвокат Виктора Медведчука Валентин Рыбин, сообщает РИА Новости. По словам адвоката, в плену был убит гражданин России Валерий Иванов. Рыбин отметил, что его не успели обменять.

Я полагаю, что те ребята, которые принимали участие в специальной военной операции и попали в плен, содержатся в не очень хороших условиях. На моей практике: я защищал людей еще до 2022 года, и к российским гражданам было очень, очень нехорошее отношение в следственных изоляторах, — сказал адвокат.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее подтвердил, что политик Виктор Медведчук освобожден в результате обмена с Украиной. По его словам, он сам подписал указ об обмене с Украиной, в результате которого Киев освободил 56 человек, среди них 55 военнослужащих. Пушилин отметил выдающуюся роль самого Медведчука в освобождении военнопленных. По его словам, при участии политика было освобождено более тысячи человек, «которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались». Переговорный процесс по поводу обмена проходил в сложных условиях и усложнял подготовку к референдуму.

Президент Турции Реджеп Тайиип Эрдоган отметил, что освобожденный из украинского плена Медведчук отправился из Турции в Россию. По его словам, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» был отправлен в Россию по личной просьбе президента страны Владимира Путина.