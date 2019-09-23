https://static.news.ru/photo/65677010-de25-11e9-b9ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Приравнять к преступлению «нанесение умышленного ущерба окружающей среде», который осуществляет в том числе мясная индустрия, призвал британский адвокат Майкл Мэнсфилд. Такую мысль он высказал на конференции лейбористов в Брайтоне.

Вовсе не абсурдно полагать, что однажды это (потребление мяса. — News.ru) станет незаконным, — цитирует Мэнсфилда Sky News .

Адвокат пояснил, что в настоящее время около трёх тысяч крупнейших мировых корпораций несут ответственность за ущерб окружающей среде на сумму более 1,5 трлн фунтов. Производство мяса и молочных продуктов занимает в этом списке первое место.

Также Мэнсфилд заявил о наступлении времени для принятия «нового закона против экоцида».

Как писал News.ru, российские учёные в лабораторных условиях создали искусственное мясо. Оно может появиться на прилавках магазинов в 2023 году.