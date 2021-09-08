Адвокат Берлускони раскрыл причину плохого самочувствия политика

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони не может вести активный образ жизни и участвовать в судебных заседаниях из-за сердечной аритмии. Об этом заявил адвокат политика Федерико Чеккони, слова которого приводит агентство ANSA.

Юрист представил в суде ходатайство об отсутствии Берлускони по уважительным причинам на процессе по обвинению в коррупции и подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток. Чеккони отметил, что летом состояние политика улучшилось, но в последнее время у него развились повторяющиеся эпизоды фибрилляции предсердий, а это грозит ухудшением здоровья. В связи с этим 84-летнему Берлускони необходим отдых.

Теперь судьи должны принять решение об удовлетворительности приведённых фактов. В этом случае процесс, который уже неоднократно откладывался из-за состояния здоровья Берлускони, вновь перенесут.

Проблемы со здоровьем у итальянского политика в последнее время возникают всё чаще. С начала 2021 года он попадал в больницу уже несколько раз. При этом Берлускони до сих пор активно участвует в политической жизни страны, являясь лидером партии правого толка «Вперёд, Италия».