Адвокат Берлускони раскрыл причину плохого самочувствия политика

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони не может вести активный образ жизни и участвовать в судебных заседаниях из-за сердечной аритмии. Об этом заявил адвокат политика Федерико Чеккони, слова которого приводит агентство ANSA.
Юрист
Теперь судьи должны принять решение об удовлетворительности приведённых фактов. В этом случае процесс, который уже неоднократно откладывался из-за состояния здоровья Берлускони, вновь перенесут.
Проблемы со здоровьем у итальянского политика в последнее время возникают всё чаще. С начала 2021 года он попадал в больницу уже несколько раз. При этом Берлускони до сих пор активно участвует в политической жизни страны, являясь лидером партии правого толка «Вперёд, Италия».
В последний раз политика госпитализировали 1 сентября. Тогда Берлускони в очередной раз