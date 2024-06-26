В Одесской области раскрыли последствия ночных прилетов Глава Одесской ОВА Кипер сообщил об ударе по административному зданию в регионе

Фото: МЧС Украины

В Одесской области в результате ночного удара было повреждено административной здание, заявил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, баллистическая ракета ударила по промышленному сектору в регионе. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

В промышленном секторе повреждено административное здание, — сказано в сообщении.

Глава Одесской ОВА не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь. В то же время он отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал парковку Грайворонской центральной районной больницы в регионе. По его словам, в результате взрыва пострадали супруги — у мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и предплечья, у женщины — закрытая черепно-мозговая травма. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь

В этот же день временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что средства противовоздушной обороны сбили ракету Вооруженных сил Украины над регионом. Как уточнил политик, боеголовка была перехвачена в Дмитриевском районе.