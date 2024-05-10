В Днепропетровской области заявили о повреждении административного здания Глава Днепропетровского облсовета Лукашук заявил о повреждении здания в Никополе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Административное здание и предприятие получили повреждения в результате взрывов в городе Никополь Днепропетровской области, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. Чиновник утверждает, что город атаковали пять дронов-камикадзе. Минобороны России эту информацию не комментировало.

От атак загорелось авто, оно уничтожено огнем, повреждено админздание, магазин, нежилые помещения на частном предприятии. Главное, что никто не пострадал, — написал он.

9 мая стало известно, что несколько взрывов прогремели в украинском городе Николаев. В регионе звучали сирены воздушной тревоги и работала система противовоздушной обороны.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев позднее заявил, что по меньшей мере три взрыва прозвучали в Одесской области в ночь на 9 мая. Ночью в регионе звучал сигнал воздушной тревоги. Минобороны России эту информацию не комментировало.

военный эксперт Василий Дандыкин сообщил NEWS.ru, что Украина с советских времен располагала подземной производственной инфраструктурой, которую создавали на случай вооруженного конфликта. Так он прокомментировал сообщения о сети украинских подземных предприятий, которая появилась благодаря концепции министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Дандыкин считает, что такие заводы могут производить для ВСУ беспилотники.