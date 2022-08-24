Администрацию Пушилина в Донецке обстреляли из HIMARS Басурин: здание администрации главы ДНР в Донецке обстреляли из американских HIMARS

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Здание администрации главы ДНР, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ

При обстреле администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в Донецке ВСУ применяли американские системы ракетно-залпового огня HIMARS, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала. Он отметил, что ракета, выпущенная с помощью HIMARS, попала в окно кабинета Пушилина.

Сначала были снаряды 155 калибра, так сказать, веером. А последняя точка жирная — это был HIMARS. Попадание в верхний этаж администрации главы, на котором он размещался и находился, именно попадание было туда. Не просто в здание, а конкретно в то окно, в котором находится кабинет главы, — сообщил Басурин.

23 августа ВСУ обстреляли многоквартирный жилой дом и администрацию в центре Донецка. После этого в здании начался пожар. Пушилин в результате удара не пострадал, так как «находится в безопасном месте».

Позже глава ДНР сообщил о двух погибших в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Также он уточнил, что при атаке использовались снаряды калибра 155 мм образца НАТО.