https://static.news.ru/photo/cd113fe2-c9d1-11e9-a479-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель договорился о скорейшем проведении саммита глав государств из «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Германия и Франция).

Подготовительная встреча дипломатов состоится 2 сентября, сообщается на сайте украинского лидера.

Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира в Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, — отметили в администрации главы государства.

Ранее, как писал News.ru, Меркель одобрила проведение переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По её словам, этот вопрос может решиться «в ближайшие несколько месяцев».